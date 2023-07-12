台北夜店殺警案主嫌易寶宏爽服外役監，引發輿論撻伐。國民黨高市議員白喬茵狠嗆，民進黨「高雄幫」立委快狠準地展示修法效率，把不合理的權貴特權當常態，才會爆發今日殺警嫌犯移到外役監開始「類度假」的荒謬情節。

「星二代」易寶宏入獄後改調外役監「坐爽監」引發爭議，未料被查出去年外役監返家探親期間，上網幫八大行業貼文廣告，另在外與友人飲酒聚會，並拍照上傳社群網站，法務部矯正署調查屬實，認定易男違反規定情節重大，不適合繼續在外役監服刑，依法將易男解送花蓮監獄執行。

白喬茵不滿說，民進黨高雄幫可以快狠準地展示修法效率，讓監察院長陳菊大樁腳李清福爽爽移到外役監不受牢內拘束，但對於外役監遲遲未排除擄人勒贖、加重詐欺、致人死亡等重大犯罪，立委諸公卻揮不下那把刀，讓黑箱的遴選標準繼續黑箱，才會爆發今日殺警嫌犯移到外役監開始類度假的荒謬情節。

白喬茵更酸，讓她傻眼的是，竟然連副總統賴清德都跟著民怨一起喊「重罪犯應服完徒刑，別走旁門左道」，她以為過去8年執政的不是民進黨，國會最大黨不是民進黨，更以為賴清德今年才入黨，不然怎麼老是癡心妄想著切割昔日民進黨的惡與怠惰？

國民黨高市大岡山立委參選人曹桓榮也痛批，凶慘的殺警犯才關沒多久就到外役監放假，外役監舒服、可以返家，刑期還能縮短。（柯宗緯翻攝）

國民黨高市大岡山立委參選人曹桓榮也痛批，凶慘的殺警犯才關沒多久就到外役監放假，外役監舒服、可以返家，刑期還能縮短。在民進黨號稱的司法改革下，沒想到凶惡的殺警犯，讓警察兄弟悲痛的惡魔，將家屬推入惡夢的儈子手，竟獲得外役監資格。

曹桓榮表示，非常憂慮放縱的司法，如何讓人相信公理？如何讓受害的家屬放下？如果法不被信任，又該如何維護社會安定？2020年國民黨就提案將法修嚴，無奈被民進黨以人數優勢擋下。反觀由4名民進黨高雄立委所提出的，外役監放寬資格，在2022年2月提出，同年5月就火速通過。