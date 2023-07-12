噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒曾獲多項大獎。（本報資料照片）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

行政執行署士林分署受台北地檢署囑託，12日公開變賣「im.B詐騙案」主嫌曾耀鋒持有的754支「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶單一麥芽威士忌原酒」，原本說好每人可以無限購買，但今天開賣時發現人潮踴躍，臨時改成「每人限購1箱」，引發不少買家抱怨，有人原本叫來大貨車想整批掃掉，抱怨：「那你們就事先講啊！」、「裝孝維…」。

據指出，這款酒目前市價1支2900元，士林分署這次拍賣價均算1支為2500元，1箱6支至少能賺2400元，前來搶購的張姓民眾表示，賺多少不是重點，主要是這支酒得過獎，曾獲世界威士忌競賽（World Whiskies Awards WWA）「世界最佳單一威士忌」以及「2015亞太最佳單一麥芽威士忌」獎，他本人非常喜歡，獲知有754支開放拍賣，他本來打算「有多少掃多少」，因為好喝。

士林分署12日上午10時30分開拍，但臨時告知「每人限購1箱」，讓不少民眾大失所望，認為這麼重要的訊息，為何沒有預先告知？754支酒也在眾人搶購下，在3個小時內全數拍賣完畢。

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