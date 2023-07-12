執行長Oscar Garcia Maceiras說，到2030年，該集團約40%的纖維將來自傳統的回收，25%來自永續種植的作物，這是該公司在西班牙北部A Coruna舉行的年度股東大會上所透露新的永續性目標。

另外的25%是來自於該集團正在研發的、次世代的材料。剩下的10%是來自於其它永續的來源。

目前歐盟正在起草新法規，要求服裝零售商為他們產生的廢棄物買單，稱快時尚企業鼓勵消費者衝動地購物，並且鼓勵購買大量服裝。

Inditex之前的目標是使用更永續的棉花、亞麻、聚酯和木漿纖維，但是沒有包括再生纖維。

Inditex主席Marta Ortega在年度股東大會上說，推進永續發展，對我們來說是很自然的。她稱新目標是一項巨大挑戰。

自從家族繼承人Ortega在2022年4月接任董事長以來，Inditex的銷售和利潤都破紀錄。Inditex今年以來股價上漲38%。

Inditex沒有顯示生產放緩的跡象。根據Inditex 2022年報告，該集團去年在市場上投放了62萬1244噸服裝，比2021年多10%。