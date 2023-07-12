慶安宮捐贈的移位機是對行動不便的患者要移位到其它地方，或是如廁、洗澡都會方便許多。（童子瑋服務處提供／張志康基隆傳真）

基隆市慶安宮主祭天上聖母媽祖，是基隆最重要的宗教信仰中心，長期捐贈諸多醫療器材給基隆各醫院。12日上午，慶安宮捐贈超音波掃描儀、眼科晶體乳化儀與位移機給市立基隆醫院。基隆市議會議長童子瑋說，慶安宮廟方長期投入公益，是基隆最美風景。

據了解，慶安宮長期對基隆地區各醫院的設備進行捐贈，包括：救護車、運動復健設備儀器、候診椅，以及協助增設神經科加護病房、防疫專責病房等，加上此次醫療監控管理設備，捐贈總值已逾千萬。而這次捐贈市立醫院健檢中心醫用超音波掃描儀、眼科晶體乳化儀及護理之家魔立Mover180移位機等，總價約260萬元，協助市立醫院提升醫療照護品質並造福基隆市民。

市立醫院院長王慧珺表示，這次捐贈儀式原本在去年就該舉行，因受疫情影響才延到今年，這次捐贈的眼科晶體乳化儀器是針對白內障患者，可以讓患者開刀更為順利。

另外，超音波儀器是針對頸部或腹部有問題的患者來使用，最後移位機是對行動不便的患者要移位到其它地方，或是如廁、洗澡都會方便許多。市立醫院會本著提升服務品質為內涵，持續以公衛、長照為主軸，也希望市民能多支持市立醫院。

童子瑋表示，阿公童永在自己就讀小學階段就擔任慶安宮主委，時至今日自己都已經36歲，慶安宮長年捐贈基隆各醫療院所各種醫療器材，而宗教與醫療，都旨在「救人」、「助人」，是社會基層安定人心的兩支頂樑柱，兩大百年支柱互助，是大基隆的福氣，也是樸實傳統美德的體現，這也是他從小受阿公童永的教誨，並謹守為從政的初心。

童子瑋強調，未來會持續重視醫療相關問題，希望基隆的醫療能力能追上大台北地區，基隆市議會每位議員也都會不斷努力，讓基隆的醫療服務以更上一層樓，也讓基隆長照體系有更完整的生態鏈。