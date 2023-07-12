桃園市11日有7名學生到小烏來宇內溪戲水釀3死意外，其中溺斃的蘇姓國中生父親表示，家中有3女1男，死者是他最小的獨子。因家境清寒，他打算就讀高中後還要半工半讀，沒想到就發生意外。

蘇姓國中畢業生12日在桃園殯儀館由桃園地檢署檢察官相驗，蘇父說，小孩子早上說要去玩水，他有問要去哪，小孩說小烏來。但他也沒去過，因此不是很清楚。他說，如果知道就會阻止，跟他說那邊很危險。蘇父提到，很多遊客會破壞圍籬，小孩子也會因此跑進去，認為應該要有人管理，才能避免發生危險。