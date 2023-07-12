一名女網友分享，老公日前開刀她才知道，原來早在2年前，老公就弄丟了婚戒，如今戴的是後來買的冒牌貨，讓她感覺被背叛，引起網友熱烈討論，不少人看完吐槽說，奇文共享，老公就是怕弄不見你會生氣才去買新的，結果還要被懷疑是背叛，真的超冤枉。

一名女網友昨天在「匿名公社」上發文分享，老公開刀需要把婚戒暫時拿下來，讓她意外發現老公的婚戒是「冒牌貨」，因為兩人原本的婚戒裡面有刻字，但是老公如今戴的這款卻沒有，讓原PO崩潰直呼，老公把婚戒弄丟沒講，還偷偷買了一個假的戴著，而且一戴就是2年，讓她覺得被背叛，夫妻之間最基本的信任都沒了。

女網友表示，連婚戒都可以搞丟，她還可以相信老公有真心嗎？她並強調，她不是氣老公弄丟戒指這件事情，而是弄丟戒指以後，竟然一直隱瞞，這對女人來說就等於是背叛，而她也氣到說「都想拔他管了！」也完全不想處理老公出加護病房的事，反正老公無心，她無情也是正常的。

貼文引起網友討論，多數人都不挺原PO，「真的是太閒，他就是因為在乎妳，怕戒指不見會被你罵，買個冒牌貨來戴著。如果他出院知道你因為這樣要拔他管，那他也可以直接提離婚了」、「奇文共享」、「你是不是太閒了，婚戒要不要戴！婚戒是不是真的！對在過日子的夫妻來說，是很小很小的事，甚至根本不算是問題。」