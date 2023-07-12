今年分科測驗化學科試題，全國高級中等學校教育產業工會分析，素養題大幅減少，回歸化學基本知識的本質，整合型試題增加，具鑑別度，估均標將提高。全國教師會則說，考題較去年無新意，較不符新課綱精神。

全中教表示，今年化學科試題圖表數量多，與去年相同，題數約占一半，足見測驗目標依然側重學生的圖表分析能力。缺少時事題、生活相關、跨科試題，大幅增加整合型試題，例如第6、7、9、13、14，試題回歸基本化學知識。

就個別試題分析，全中教認為，第12題關於氯化鉀的生成熱試題、第18題關於沉澱同離子效應試題，是舊課綱也較少提及的考古題。關於實驗題有第8題阿斯匹靈實驗、第11題酸鹼滴定，對實驗教學有正面引導。第20~22題考水溶液的電解，題型篇探究，符合課綱精神。

全中教認為，對於熟習化學基本知識與歷屆考古題的學生較為有利，預測均標較去年為高。

全教會表示，今年化學科試題特色是跨章節整合出現在題組題中，可增加學生化學知識建構上的完整性。例如第6-7題結合有機章節與化學鍵章節、第26-28題為高一化學與反應速率章節的整合。

全教會說， 化學科混合題型為第20-22題的電解反應及其應用，除了單選題與多選題外，亦包括問答題。配分約為6分，佔第貳部分總分24分的25％，整體混合題型數量少，有待加強。

全教會表示，探究與實作題型利用真實實驗數據與圖表的基礎來解題，如第20-22題為電解相關概念、第26-28題為氣體與反應速率相關概念的結合。整體題目較去年簡易，預估分數會升高。