俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）周二（11日）表示，如果美國向烏克蘭提供集束彈，俄方將被迫向烏軍使用「類似」武器作為回應。蕭依古表示，俄羅斯擁有集束彈藥，迄今為止沒有在軍事行動中使用它們，但相信比美國的更有效。

美國7日宣布向烏克蘭提供被全球123多個國家禁止使用的集束彈，讓外界擔心集束彈的使用，恐將對平民造成無區別傷害的嚴重後果。

殺傷力強大的集束彈，是將多個較小的炸彈集合成一枚空用彈，從飛機上投下，或作為火箭從榴彈炮、火炮和火箭發射器發射。與地雷一樣，集束彈的未爆彈（啞彈）往往在衝突結束數十年後，仍對平民構成致命的威脅，因此在國際上備受詬病。

集束彈最早用於二戰，而美國上一次使用，是在2003年至2006年的伊拉克戰場上。集束彈在2008年以前，並沒有國際法令約束運用。直到2008年，全球123個國家加入在挪威首都奧斯陸發起的《集束彈藥公約》（CCM），禁止使用、生產及轉移集束彈藥；禁令於2010年生效，但美國、中國、烏克蘭和俄羅斯均未簽署該條約。