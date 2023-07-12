樂壇天后「CoCo」李玟近日傳出驟逝，傳出她生前不僅因為婚姻觸礁，更因為腳傷復發恐影響到跳舞才想不開，然而她今年初發文承認左腿先天有缺陷前，其實極少人知道這個秘密。近日，有網友曬出去年在迪士尼偶遇李玟的影片，可見她雖然表情開心，但左腳踮著，隱忍住不舒服唱歌給大家聽，如今看來讓人相當感慨。

近日，網上傳出一段有人去年在迪士尼偶遇李玟開心唱歌的片段，她不僅唱歌轉身時踮著左腳，走路也要他人攙扶，可見其實已經行動不太方便，而李玟還開心跟小朋友合影、唱歌給大家聽，引來網友回：「真的很心碎」、「太難過，這麼好的人就走了」、「好好休息吧辛苦太久了」、「為什麼要這樣自己撐」。

李玟先前曬出暴瘦到42.3公斤，還有身上掛著引流管的照片，與過去一向以動感聞名的特質很不同，她今年2月首度揭露其實從小左腳就被醫生判定有缺陷，一度不良於行，多年來都是靠右腿支撐，坦言：「我忍受痛楚很多年了，因去年10月排舞時一個不小心舊疾復發，導致髖關節移位壓住神經，忍了多月才入院治療，希望大家幫她打氣。

李玟當時說，要面對自己一生最大的恐懼，坦承出生時左腿就有問題，2歲時媽媽送她去動手術，沒想到手術失敗，「其中最難受的是醫生用了一根很粗的鐵棒子穿過我的左腳跟，再加腿上打了石膏，讓我完全不能動」，出院後要重新學走路，並表示多年來表演其實都是用右腿支撐全身，沒讓任何人看到她的眼淚。

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