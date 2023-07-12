宜蘭縣政府為展現12鄉鎮市在地產業特色，形塑宜蘭觀光的品牌形象，今天（12日）宣布第2屆宜蘭十大好食、好物商家票選起跑，有165家商家參與評選，民眾即起至8月13日可上網投票，參與投票有機會獲得住宿券等獎品，評選結果預計9月公布揭曉。

今年票選活動十大好食有飯店組、餐廳（館）組、小吃飲品組；十大好物有文創商品組、農漁特產品（食品）組、宜蘭特色商品（用品）組，共計6組，網路投票占30％，專家評選70％。

宜蘭縣政府工旅處表示，縣府在2020年舉辦第1屆好食、好物後，2021年持續推廣，去年還舉辦以「宜蘭羹」為主題推廣在地美食，今年舉辦第2屆好食、好物，仍邀請國際知名主廚江振誠擔任評審團召集人，向鄉親推薦宜蘭的好味道。

江振誠說，他搬來宜蘭已經第5年，雖然其中3年遇到疫情，但很開心可以參與好食、好物評選，藉此告訴大家宜蘭有好食物、好食材；今年很多商家報名，活動是愈辦愈好，也期盼每一年都能與大家一起行銷宜蘭。

縣長林姿妙說，宜蘭有絕佳的好山好水，得天獨厚的農特產品，以及縣內各商家的無限創意，不斷努力、精進研發新產品，成功開發並創造代表宜蘭在地的好食、好物，充分展現宜蘭的人情特色與美食精神。

工旅處表示，9月公布成績後，還會一併公布值得大家一遊的宜蘭「好所在」，好食、好物共計6組，每組選出10家業者，獲選的商家縣府除了會積極宣傳外，也會優先採購作為伴手禮，詳細投票辦法可參考「宜蘭勁好玩」臉書粉絲專頁。