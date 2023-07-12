余姓女子遇到感情詐騙，3個月來陸續匯出1000至8800元不等金額，事後驚覺不對勁到三民二分局陽明派出所報案，但余女因報錯帳戶，害嚴姓男子的帳戶被凍結半年，讓他無法領錢只能借錢度日，嚴男認為警方未詳細調查，向派出所求償5萬、余女10萬，但法官認為警方依法行政，判嚴男敗訴。可上訴。

判決指出，余姓女子去年被自稱警察的陳姓男子欺騙感情，去年5月至8月間，陸續匯款給陳男1000至8800元不等金額，大夢初醒的她發現遇到感情詐騙，去年8月15日跑到三民二分局陽明派出所報案。警方請余女提供匯款帳戶，但她卻誤把匯2000元給嚴姓男子作為紫微斗數補財庫使用的帳戶給員警，事後余女發現給錯帳戶，隔2天後告知派出所，但該帳戶已被凍結。

帳戶被凍結長達半年的嚴姓男子，導致他須長期借錢度日，怒告余女誣告罪，但最後是不起訴處分。因此他另提民事告訴，認為陽明派出所未詳細調查犯罪事實，動用國家賦予權利，侵害人民行使財產自由，因此提起損害賠償，要求余姓女子賠10萬，而陽明派出所應賠5萬元。

余女則稱，嚴男對她提起的誣告的告訴已經不起訴處分，在事情發生之後也有積極去處理這件事情，並非故意侵害；陽明派出則以余女來報案，警局是依照詐騙相關規定流程處理，程序上並無疏失，後續接到嚴男電話，才發現是被告余女提供錯誤帳號，後續也有積極協助原告回復，並無任何行政疏失等。

高雄簡易庭審理時，是余女提供錯誤的資訊導致嚴男帳戶被凍結，過程中員警也致電165反詐騙受理平台查詢該帳號未曾遭到通報，並再次向被告余女確認，也沒有將帳號鍵入錯誤情形，屬依法行政；至於余女部分，她應是遇到詐騙一時心急，事後也向嚴男致歉並立即向警方通報更正帳戶，並非故意舉報嚴男帳號，判余女和陽明派出所免賠。可上訴。