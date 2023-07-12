國民黨全代會23日將在新北市板橋登場，將確定提名侯友宜。不過郭台銘將連續舉辦3場董事長開講粉絲見面會挑釁意味濃厚。不讓郭專美於前，全台地方黨部也動起來，侯友宜19日起連三天將在台中、新北與桃園舉行造勢大會，全力為全代會前衝刺聲勢。

據透露，7月19日晚間位於台中的活動，將在台中市潮港城餐廳舉辦，預計邀請1000人，包括地方議員都受邀參加，主辦單位也有邀請台中市長盧秀燕，燕子、漢子合體話題性十足。

而7月20日晚間在恆毅中學體育館舉行的造勢大會，日前黨部已經傳訊通知所有黨籍議員參與，當天預計會有1500人到場，包括黨主席朱立倫等人都有邀請，作為侯友宜本命區的第一場造勢大會，意義重大，當天侯也會發表相關演說，全力說服新北市民。

而21日的桃園市活動，則將在新陶芳餐廳舉辦，是邀請桃園市立委參選人到場，為母雞、小雞一起拉抬聲勢，預定人數約1200人。未來各縣市及各團體的後援會也陸續成立。