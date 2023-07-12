八月堂「法式千層蝴蝶派」，單盒原價320元。（八月堂提供／朱世凱台北傳真）

看好水果風味在夏季食飲中最受歡迎，各大品牌也搶搭熱潮，將各式明星商品融入果香挑逗消費者味蕾，買氣粗估提升至少10％。

可頌品牌「八月堂」新推出人氣可頌「皇家榴槤卡士達」、「夏日香芒」。榴槤卡士達結合了榴槤的獨特香氣與卡士達的濃郁口感，讓舌尖一品異國風味；而夏日香芒則帶來台灣芒果的清新和香甜，滋味清爽不膩。此外，八月堂也開賣新品「法式千層蝴蝶派」，除了使用日本頂級麵粉和頂級法國進口奶油外，其主打特色更以挑戰市面上蝴蝶派使用最高奶油比例為號召，層層酥鬆又脆的巧妙口感，可望成為新的人氣品項。

Mister Donut與LINE FRIENDS合作推可愛造型甜甜圈，75元。（Mister Donut提供／朱世凱台北傳真）

Mister Donut炎夏推期間限定LINE FRIENDS甜點，其中「莎莉款甜甜圈」外觀以莎莉打造並沾上夏季清爽的檸檬優格沾醬，內餡以微酸甜的檸檬優格卡士達鮮奶油，增添味蕾層次；飲品則有「蜂蜜愛文芒果冰沙」，以愛文芒果冰沙搭配真實芒果丁，最後再淋些許香醇龍眼蜜，風味更清甜。