國民黨彰化縣第二選區立委提名作業今天截止登記，原本已宣布將前往登記的彰化市前市長溫國銘長子溫宗諭（前立委陳杰姪子），原先已預告將在今天下午3點到國民黨彰化縣黨部完成登記，然今午後卻抛出震撼彈，宣布不參加國民黨彰化縣第二選區立委初選，引發地方熱議。

「跟大家報告，宗諭決定不參加此次國民黨彰化縣第二選區立委黨內初選。」溫宗諭發出訊息指出， 他感謝大家這段期間的支持與鼓勵，更給他許多對於改變彰化的願景與期待，這也是他努力的目標。

溫宗諭昨晚就已宣布今天上午11點將到縣黨部登記，但今上午臨時宣布改為下午3點再到縣黨部，中午12點多，竟又緊急宣布退出國民黨立委初選，峰迴路轉，讓外界霧裡看花。

溫宗諭先前積極走訪基層，親郭色彩濃厚，在彰化市街頭掛出與郭的合框照，他退出國民黨立委初選後，是否代表真的就不玩了？溫的服務處指出，目前只是退出國民黨的立委初選，下一步仍在思考中，「不排除任何可能。」

溫宗諭退出後，在彰化政壇有「女王蜂」稱號的前縣議員黃玉芬動向備受關注，雖其父親對外表示黃玉芬一定會參選，但她在中午前也尚未到縣黨部登記。

黃玉芬接受媒體電訪表示，對於是否登記參加國民黨立委初選，目前還在討論中，要再思考，最終期待黨循徵召機制讓最適當的人選出線，目前還是要看狀況，如果截止前未登記，也是從成全他人為前提，以大局為重為考量。

國民黨彰化縣第二選區立委提名作業情況混沌不明，今天是登記截止日，上午由牙科診所院長楊曜聰搶頭香完成登記，不久後彰化高中前教官葉論昶也到縣黨部完成登記，兩人都已各自繳交120萬元登記費保證金。