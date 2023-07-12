北市警內湖分局大湖派出所員警徐梓晏、謝承樺，日前接獲國泰世華銀行東湖分行通報，指有位民眾疑似遭詐騙而欲匯款近30萬元，須警方到場協助，員警立即趕赴現場處置。

員警到場了解後，發現是一名62歲陳姓男子，日前使用交友軟體認識了一名網友，對方先在聊天中對陳男噓寒問暖，順利取得陳男信任後，便稱可介紹陳男投資茶葉買賣，且保證會有高額獲利，要陳男匯款29萬5200元投資，陳男不疑有他遂到銀行，但被行員察覺有異，通知大湖派出所派員到場協助處理。

經員警詢問與觀察，發現歹徒除使用話術騙陳男上鉤外，歹徒還告訴陳男若遇到銀行、警方關切詢問時，稱這筆錢為裝潢工程款即可，以規避警方查緝，陳男經員警解說後才驚覺險遭人詐騙，並感謝警方的熱心幫忙，表示幸好有行員即時發覺及員警阻擋，才能保住積蓄。

內湖分局表示，網路交友陷阱多，需更加小心，更應提高警覺並冷靜求證，勿輕易聽信電話端人員指示操作ATM、辦理臨櫃匯款或購買點數卡。