綜合路透社與法新社報導，由曼森（Charles Manson）領導的「曼森家族」（Manson family）於1969年夏天在洛杉磯犯下至少9起駭人聽聞的謀殺案，現年73歲的范豪頓（Leslie Van Houten）所涉案件也在其中。

范豪頓後來被判處無期徒刑，數十年來，尋求讓范豪頓獲釋的所有努力均遭歷任加州州長擋下。

而自2016年以來，范豪頓曾5度被建請假釋，但每次都遭前任州長布朗（Jerry Brown）和現任州長紐松（Gavin Newsom）否決，直到上週紐松宣布放棄挑戰。

范豪頓的律師提特羅（Nancy Tetreault）表示，范豪頓是1969年連續殺人案被定罪的「曼森家族」成員中，最先獲得假釋的人。

提特羅說，范豪頓今天離開加州南部科羅納（Corona）的一所監獄，搬進一處地點保密的中途之家，她將在那裡待上一年。

提特羅表示：「從入獄那天起，她（范豪頓）就是一名模範受刑人，她接受治療已有40年，已經完全變成另一個人。」

雖然范豪頓沒有參與女星莎朗泰特（Sharon Tate）的命案，但她承認翌日晚上參與另一起謀殺案，將雜貨商妻子拉碧安卡（Rosemary LaBianca）刺殺16刀致死。

范豪頓19歲時就加入「曼森家族」，成了曼森最年輕的追隨者。曼森是美國史上最惡名昭彰的罪犯之一，他不僅受到LSD等迷幻藥影響，也深受當時著作和音樂的啟發，例如他們殺人標榜的Helter Skelter一詞，即來自英國傳奇樂團披頭四（The Beatles）俗稱「白色專輯」（White Album）的同名專輯歌曲。

此外，曼森對聖經啟示錄中的末日善惡對決有著強烈信念和興趣，同時也對其他邪教有興趣，他於1967年後與信徒組織了一個幫派，以一些年輕女孩為核心成員。

曼森唆使「曼森家族」信徒犯下多起血腥屠殺，遇害者包括知名導演羅曼波蘭斯基（Roman Polanski）的演員妻子莎朗泰特（Sharon Tate），她當時已懷有8個月身孕。曼森2017年在獄中逝世。

莎朗泰特當時是好萊塢最亮眼的明星，也是導演昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）心目中的女神。昆汀塔倫提諾還特別邀請瑪格羅比（Margot Robbie）在電影「從前，有個好萊塢」（Once upon a Time in Hollywood）飾演這位傳奇女星。

紐松的發言人上週表示，「受害者家屬和所有加州人一樣，仍然感受到1969年曼森家族謀殺案帶來的殘酷影響」。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1120712