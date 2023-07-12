此交易將使微軟的Xbox遊戲事業動視暴雪合併，後者為全球知名遊戲商，擁有《決勝時刻》（Call of Duty）、《魔獸世界》（World of Warcraft）和《糖果傳奇》（Candy Crush）等熱門遊戲。

目前微軟與動視暴雪合併交易在英國仍未獲批准。不過英國競爭和市場管理局（Competition and Markets Authority）11日表示，預備考慮微軟針對市場競爭疑慮所提出的解決方案，意味在英國讓此案過關的可能性提高。