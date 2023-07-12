一名網友在臉書媒體社交圈「雲林人（讚）出來」提問初次要求見面兒子的女朋友， 應該給什麼見面禮比較恰當？（取自臉書雲林人讚出來）

一名網友在雲林的臉書媒體社交圈「雲林人（讚）出來」提問初次要求見面兒子的女朋友， 應該給什麼見面禮比較恰當？網友給了各式各樣實用、不實用的建議，令人啼笑皆非。

大部分網友認為，吃個飯就好順便了解家世，或送個特產、海產之類； 有人認為，給個笑容最實用。

也有網友給餿主意，「先包12萬小紅包再說，對未來的媳婦給足了面子，更凸顯你這個當公公的責任與霸氣。」、「告訴她你們兩老安老地方已找好了，隨時隨地都可以進門⋯明白嗎？」、「是兒子準備結伴過一生的女朋友嗎？若不是請簡單吃個飯就好，若是的話，請出示您的財力證明，並表示您是兒子的有力後盾。」、「送房子不會有人反對」。

但也有不少網友提醒發問的版主，「 應該不用送吧， 見家長的時候才要送。」、「 應該是兒子的女朋友給你送見面禮吧」、「 不用給， 應該是晚輩給長輩見面禮」、「平常心又不一定會結」、「 正常來說應該是兒子帶著女朋友來拜訪長輩！ 是我跟不上時代嗎？」。

版主回應「 謝謝大家的提議」，他也針對網友反問應該兒子帶女友拜訪才對一事回應「 本是該如此，年輕人各自工作忙碌，只好如此。」