許多人早上起床第一件事就是滑手機，當心此舉恐對大腦產生負面影響。來自美國亞利桑那州的神經科學家艾蜜莉（Emily McDonald）分享3個對大腦有害的行為，包括一睡醒就開始滑手機、負面自我對話及吃過多高加工食品。其中，起床滑手機是許多人習慣的早晨醒腦方式，但她點出，這段期間接觸到的內容易對心理健康造成重大影響，建議應盡量避免。

神經科學家艾蜜莉近來在社群平台抖音（TikTok）發布一支影片，分享3項對大腦有負面影響的行為。首先是「一睡醒就開始滑手機」，她指出，剛醒來這段期間，人的腦波處在潛意識（Theta波）到意識與潛意識橋梁（Alpha波）階段，這意味著潛意識容易被暗示，因此這段期間所接觸到的內容，會對心理產生重大影響，且還會打亂多巴胺，促使更頻繁確認手機上的訊息。

其次是「負面自我對話」，艾蜜莉表示，人們對自我說的話很重要，越是將某些想法灌輸進腦中，就越容易被大腦記錄下來，並將這些想法加以實現。

最後是「吃過多高加工食品」，艾蜜莉提到，有許多科學證據都能證明，吃進去的食物會影響大腦運作，尤其高加工食品會導致大腦老化。

除了戒除上述行為外，有什麼方式可以保護大腦？營養功能醫學專家劉博仁就曾提到，他有2名女性患者，先前皆被判定有輕度認知功能退化，但在透過營養素補充，並搭配快走、超慢跑等運動，以及減少精緻碳水化合物的攝取，半年後均表示記憶力有所改善。