112學年度分科測驗今（12）日舉行首天考試，上午第2科考試為化學，高中老師認為，出題中間偏難，不僅計算比例高，圖表題與推理題也比去年多，非選答題並不是太容易，考生答題須細心謹慎，方可順利作答。

建國中學化學老師趙君傑分析，今年度化學考科題型多樣，跨章節概念與靈活創新試題題數較多，考生除熟讀課本外，尚須靈活運用所學，以解決科學探究問題。不過對於程度好的考生來說，作答不會太困難。

趙君傑也提到，整份考題在探究題型的比例也與去年相近，符合新課綱精神。在特色出題上，像是多選第8題考的是實驗題，題目以阿斯匹靈合成為題，以實驗出題的方式，可以鼓勵高中實驗課程正常發展，進行實驗結果的統合分析與邏輯思考。

北一女中化學老師吳淑芳說，圖表題與推理題比去年多，可有效測驗考生對圖表解讀與應用分析的能力，僅靠死背無法獲得好表現。

而生活及科技相關題型持續入題，如離子電池、電解產物的應用、精油的製取等。學生必須養成習慣持續關注化學與生活的連結，將所學的化學知識運用生活中，便能掌握跨領域出題的特色。

而在考試人數方面，根據大考中心統計，化學科考試應到考生人數2萬3703名，實到2萬2403人，缺考1300人，缺考率則為5.48％。