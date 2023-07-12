考量桃園航空自由貿易港區A、B兩棟加值廠房，30家事業進駐營運面積已達飽和，為應台商回流發展需求，及國際上對我電子半導體產品倚重不斷提升，遠雄公司積極投資63億元推動第2階段4棟加值廠房（C、D、E、F棟）興建。

行政院副院長鄭文燦今天出席啟用典禮時表示，該工程投資超過60億元，蓋了4棟的物流大樓，約有3.4萬坪左右，預估會增加5,000個工作機會，貿易額也會增加1.5兆元，比現在的貿易額會成長一倍以上，另預估會有超過25家大型企業進駐，也希望加值製造、低溫冷鏈，甚至生技產業、國際醫療都可以進駐在自由貿易港區。同時作為航空城的計畫第二個自由貿易港區的典範。

交通部長王國材則提到，去年六海一空自由港區，受惠於空港高價值精密電子相關商品出口增加，自貿港整體進出口貿易值創下1.8兆元歷史新高，其中桃園航空自由貿易港區即佔前開整體績效的7成，貿易值達1.26兆元。交通部先前也指出，今年1至6月航空自由港區貿易值為0.72兆元，較去年同期成長超過2成。

王國材接著表示，透過園區內外供應鏈串連，對經濟及國際貿易發展非常有幫助，而目前30家業者包含國際物流、電子及醫療產業等，現在又投資60億建C、D、E、F棟加值廠房，加上1.5兆產值，共有2.7兆，國家很多國際貿易貢獻都在這個地方。

王國材也說，在完成第一階段開發後，今天4棟廠房完成後，整個自貿易港區繼續往前，他也向遠雄喊話，現在有45公頃，之後預計還會增加74公頃的第2個自貿港區，如果做得越來越好，也可以到第二期自貿港區參與。