「星二代」易寶宏因夜店殺警案遭判9年，去年改調外役監執行，返家探親期間竟上網幫八大行業貼文廣告，甚至還在飲酒聚會中自拍上傳社群，引發爭議，更讓基層員警嘆「學長白死了！」法務部矯正署為滅火，昨決議將他解送花蓮監獄執行。花監指出，易男今上午9時許已依程序在監獄服刑，住在三人房，把剩下刑期執行完畢。

有名基層員警日前在網路上留言稱，2014年夜店殺警案中主謀之一、藝人易淑寬的兒子易寶宏，竟在外役監服刑，悲喊「我那學長白死了！」消息曝光後，不僅引起警界基層炸鍋，更讓社會各界質疑台灣的司法品質。

矯正署得知此事後立即啟動調查，查出易寶宏在台東戒治所附設台東監獄武陵外役分監執行，去年8月15日獲准返家探視期間，利用個人社群網站帳號標記特種行業聯絡方式加以宣傳，同年12月10日，違反嚴禁飲酒等應遵守事項，在外與友人飲酒聚會，並拍照上傳社群網站。

調查期間易寶宏坦認不諱，矯正署因查證屬實，認為其行為已違反《外役監條例》第18條規定，不適合在外役監繼續執行，昨據報依法審核後，准予解送花蓮監獄執行。

花蓮監獄表示，易寶宏已在今天上午9時許已到花監，按照一般程序辦理，與其他受刑人一樣，住在3人房，由於疫情解封，犯人已無需隔離，直接入監服刑。