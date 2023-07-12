前高雄市議員陳致中因洗錢等罪於5月中旬入監服刑，入獄剛滿2個月，就被剛出獄的獄友爆料享有特權，剛入監就是單人舍房，一天還能放風2次、另有掌上型電視可看，質疑陳致中入監像度假，對此，高雄第二監獄強調，一切都按照規定行事，陳致中並無享受特權。

高雄二監澄清新聞稿指出，陳員因違反洗錢防制法等罪，判刑1年，於今年5月11日入監執行，評估其身心狀態，無適當人選配房雜居，曾短暫配住單人舍房；現配業工場，與另外2名受刑人同舍房。

二監依監獄行刑法第54條第2項之規定，除國定例假日、休息日或有特殊事由外，均給予受刑人每日運動1小時，陳員配住愛舍期間，所受處遇與其他受刑人殊無二致，每日皆有曬衣及運動時間。

另二監依行刑累進處遇條例第48條規定，對未滿第三級之受刑人限制購買收音機，至於掌上型電視，並無限制購買；且依「外界對受刑人及被告送入金錢與飲食及必需物品辦法」第6條第1項第3款之規定，圖書雜誌僅限制每次寄入數量，亦無限制受刑人級別。

二監表示，陳員目前情緒堪稱平穩，生活作息確實配合二監規定，並無因外界傳聞陳員享有特權之說法。