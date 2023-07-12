台中市教育局以專案補助各校推行雙語教學，逐年擴增推動雙語教學校數。（台中市教育局提供）

現今社會雙語教育極為重要，台中市教育局以專案補助各校推行雙語教學，逐年擴增推動雙語教學校數，從109學年度51校參與，至112學年度參與校數躍升至218校，全市近7成國中小學參與雙語教學計畫，同步提升現職教師的雙語教學知能，質量俱升。

教育局長蔣偉民表示，台中市雙語教學計畫由本國教師在綜合、藝文、健體等領域科目，結合英語教學，以「理解學科知識」為前提，不強迫學生使用英文，讓孩子同時習得知識及語言能力；教育局也透過師資培訓、情境營造、資源整合等機制，建構優質的雙語學習環境，讓學生們能自然而然開口說英語。

蔣偉民指出，台中市參與雙語教學的國中小學校從109年51校、110年103校、111年158校，到112年增加至218校，占全市313所國中小學校數的69.6％。教育局正在研發台中市特色雙語教材，以台中的文化、產業、美食、名勝、古蹟為主題編製本地雙語教材《臺中學．雙語》，引導學生認識家鄉、愛護鄉土，同步培養生活中的英語力。

教育局強調，推動雙語教育除了校數增加外，也同步提升現職教師的雙語教學知能，迄今已逾1600多人次教師參與研習，擴大外師與中師教學協同及共備；教育局也進一步強化雙語輔導支持系統，2022年成立「雙語教學領航團」，遴選優秀教師，辦理開放教室、公開課、工作坊及到校諮詢服務，受到教學現場教師們熱烈迴響。