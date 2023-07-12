改裝車產生噪音令人厭惡，為讓民眾有良好生活品質，有效防止改裝車輛噪音擾寧情形，桃園市政府自6月起，啟動跨局處執行「靜桃計畫」聯合執法，楊梅警分局針對轄區噪音熱點強力稽查取締，維護民眾生活品質與環境安寧，迄今裁罰金額已超過10萬元。

楊梅警方指出，為讓市民擁有寧靜的居家環境，楊梅分局配合環保局在楊梅區及新屋區等主要道路上實施聯合稽查，經統計自6月1日起「靜桃計畫」期間，警方攔查疑似改裝車輛，經環保局現場實施機動車輛原地噪音檢測，噪音超標車輛計50部，現場立即開罰，裁罰金額共10萬6200元。

楊梅分局長張仁傑表示，今年迄今已通報718件違規改裝案件，對於不當改裝及不當操作駕駛，刻意製造噪音的車輛，會全面持續加強稽查工作，勤務中只要發現排氣管改裝，不符原廠規定，錄影拍照蒐證後，通報環保、監理權責機關依限通知召回檢查，直到改回符合噪音標準排氣管為止，盼民眾勿心存僥倖以免受罰，安靜生活環境請鄉親共同維護。