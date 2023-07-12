因應堆高機維修產業人力需求，新北市政府職業訓練中心攜手新北高工、和泰豐田物料運搬公司，首度推出「堆高機維修人員產訓合作專班」，預計下月21日開班授課，結合產、官、學三方力量，培訓堆高機維修專才，畢業學員結訓後即獲就業資格，解決職場需求，讓待業民眾獲得技術養成機會。

勞工局長陳瑞嘉說，倉儲物流近期蓬勃發展，推高機市場維修人員需求量增加，為因應產業人力需求，職訓中心結合新北高工的教學資源、和泰豐田的產業職缺，讓待業民眾養成專業技術，提供職業轉銜的機會。

職訓中心說，推高機維修人員產訓合作專班有推高機操作、推高機維護兩大主軸，邀請業界專家和技術人員親自指導專業知識和實作訓練，教導學員如何逐項檢修推高機重要零件的維修技能，同時輔導參訓學員考取堆高機證照。

和泰豐田技術長楊景嘉說，從產業趨勢來看，機械搬運已取代人力，因此前景看到，學員結訓後就業，公司也提供三節禮金、生日禮金、員工旅遊活動、自我進修等福利，因此鼓勵民眾參與職訓學技術，把握就職機會。

勞工局說，堆高機維修人員產訓合作專班須受訓56小時，目前已開放報名，相關課程可至「新北勞動雲-職訓補給站」(https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud/VocTraining)查詢，課程名額有限。