全新藝術裝置「游魚遊戲」帶著240隻帶著復古窗花圖樣的魚兒亮相。（全聯善美的基金會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

全台目前唯一專職於高空馬戲藝術工作者胡嘉豪與常芳容，帶來令人驚呼連連的高空特技。（全聯善美的基金會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

裝置藝術「人人小劇場」。（全聯善美的基金會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

裝置藝術「巢詠」。（全聯善美的基金會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區即日起至9月30日，以「Bonjour！蹦揪嬉遊–奇幻夏日」為主題，邀請台、法藝術家帶來高空特技、街頭雜耍、遊藝互動，展現台式魔法新魅力；首推獨木舟、實境解謎遊戲、換裝美拍、全新藝術裝置游魚遊戲等活動，打造水陸空各式體驗，呈現另一番復古新潮、奇幻穿越的全新印象。

首檔劇目「傳藝•傳憶」，由全台目前唯一專職於高空馬戲藝術工作者胡嘉豪與常芳容，帶來令人驚呼連連的高空特技，包含為現地空間打造的方型空中雙環及7尺長綢吊，透過翻滾、擺盪、旋轉等高難度動作，結合東方韻味身段及西方馬戲技巧，帶著觀眾遊走在傳統紅磚瓦與現代建築場域間。

除了精彩表演外，宜蘭傳藝也結合園區實地景物的大型實境解謎密室遊戲、穿越1973，透過NPC帶領玩家進入眷村時代的故事脈絡，穿梭於園區巷弄間，協力完成7大解謎關卡；另有「揪揪PLAY：夏日傳藝青春記憶」，復古時髦的換裝體驗及上百種手作工藝體驗等活動。

全新藝術裝置「游魚遊戲」帶著240隻帶著復古窗花圖樣的魚兒亮相，俏皮可愛的模樣悠游於文昌街上，是必訪的美拍點；而首度登場的「穿越・穿月：獨木舟、竹筏體驗」，能暢遊月河風光、一探傳藝水路秘境。

全聯善美的文化藝術基金會表示，「Bonjour」在法語中代表好的一天，中文諧音為「蹦揪」，希望遊客都能盡情蹦跳享受歡樂的夏日時光。最新活動訊息可至宜蘭傳藝園區官網 http://www.px-sunmake.org.tw/index/ 或FB粉專 https://www.facebook.com/sunmakecultures 查詢。