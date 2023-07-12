北韓外務相崔善姬周一（11日）發表談話稱，美國宣布將向烏克蘭提供集束彈，是故意使烏克蘭事態長期化的罪魁禍首。

美國7日宣布向烏克蘭提供被全球123多個國家禁止使用的集束彈，讓外界擔心集束彈的使用，恐將對平民造成無區別傷害的嚴重後果。殺傷力強大的集束彈，是將多個較小的炸彈集合成一枚空用彈，從飛機上投下，或作為火箭從榴彈炮、火炮和火箭發射器發射。與地雷一樣，集束彈的未爆彈（啞彈）往往在衝突結束數十年後，仍對平民構成致命的威脅，因此在國際上備受詬病。

根據北韓官媒《朝中社》報導，崔善姬表示，美國強推北約階梯式東進，最終把歐洲大陸的安保陷入戰爭危機狀態，此次又企圖犯下危及無辜和平居民生命的反人類罪行。

崔善姬指出，如果美國非要把連其盟國都忌諱的大規模殺傷性武器投入烏克蘭戰場，就得對嚴重的災難性後果做好準備，「美國正是故意使烏克蘭事態長期化的罪魁禍首，也是破壞世界和平與安全的人類凶惡敵人」。