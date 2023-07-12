黃姓嫌犯光天化日之下，直接到檳榔攤帶走被害人。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

警方在其藏身處發現第三級毒品愷他命、K煙，在其車內查扣手槍1支、子彈4顆。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

彰化員林警分局近日接獲多起民眾報案，以黃姓通緝犯為首的犯罪集團，吸收青少年在大員林地區犯下多起詐欺、恐嚇、傷害等案件，員林警分局掌握情資，多日跟監掌握黃男行蹤，日前趁著黃男睡夢中，不費槍彈槍擊逮捕歸案，訊後依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例、毒品等案移送法辦。

暑假來臨，網路出現各種暑期打工等臨時工作機會，不少犯罪集團趁機利用此機會，吸收成員，彰化警方接獲民眾報案，成立專案小組，並報請臺灣彰化地方檢察署檢察官指揮偵辦，一舉瓦解犯罪集團。

警方表示，黃嫌本身因涉犯槍砲彈藥刀械管制條例遭判刑7年，已經逃亡1年6個月，囂張的黃嫌今年起陸續指揮青少年涉及大員林地區多起不法情事，嚴重擾亂社會治安，專案小組經長期跟監，掌握其藏身處。

警方說，經過多日跟監與調查，本月6日鎖定34歲的黃姓犯嫌位置，其藏匿在永靖鄉某民宅內，由於事先掌握黃男擁槍自重，深怕一不小心就發生槍戰，因此利用掌握黃嫌習性，趁著他睡覺時間，不費一槍一彈將其逮捕。

在其藏身處發現第三級毒品愷他命、K煙，在其車內查扣手槍1支、子彈4顆，訊後依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例、毒品等案移送臺灣彰化地方檢察署偵辦，警方呼籲年輕學子暑假期間在外交友謹慎 ，避免遭犯罪集團吸收。

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