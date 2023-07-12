日本放送協會（NHK）報導，「緊急安全確保」是防災警戒等級最高的第5級，久留米市政府呼籲對象民眾待在安全場所，盡可能採取確保自身生命安全的行動。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1120712
日久留米市恐現土石災情 對逾萬民眾發最高警戒
日本九州地方福岡縣久留米市政府研判發生土石災害的危險度已提高，今天中午12時5分針對轄內警戒區域的5762家戶共約1萬3480人，發布警戒等級最高的「緊急安全確保」。
日本九州地方福岡縣久留米市政府研判發生土石災害的危險度已提高，今天中午12時5分針對轄內警戒區域的5762家戶共約1萬3480人，發布警戒等級最高的「緊急安全確保」。
日本放送協會（NHK）報導，「緊急安全確保」是防災警戒等級最高的第5級，久留米市政府呼籲對象民眾待在安全場所，盡可能採取確保自身生命安全的行動。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1120712
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。