民進黨總統候選人暨副總統賴清德昨（11）日前往LINE台灣辦公室參訪，獲得LINE代表致贈使用LINE「AI自拍」生成的肖像照片，做了9個「AI賴清德」，在官方Instagram帳號發布。從韓劇「來自星星的你」男主角都敏俊到歌手陳雷都是「賴清德」，邀請網友、粉絲前來選出最喜歡的照片，拉近網友距離。

賴清德這次使用LINE AI肖像做了9個「AI賴清德」，巧扮傑克船長、抓漏達人陳財佑、歌手陳雷、韓劇「來自星星的你」男主角都敏俊等經典人物，還有讓網友跌破眼鏡的「戴著耳環的年輕賴清德」，更是引發熱議，還有一張白髮蒼蒼的「木村拓哉」，被解讀為尚未染髮的賴清德原樣。會從網友、粉絲前來選出最喜歡的照片，而按讚數最多的就會成為賴清德下一張Instagram大頭貼。

粉絲留言各有所好，有人喜歡現在的賴清德、也有人說「都不像你，未來總統比較像你」、「每個都好帥」、「怎麼每一張都是大澤隆夫」。

賴清德競辦發言人郭雅慧表示，九張LINE AI照片各有不同的特色，包括「穿著太空裝的未來人」、「都市上班族扮相」、「滿懷熱血環遊世界的海盜」等風格類型。透過使用時下流行的AI技術來進行互動，不只顯現社群素材的活潑有趣，更是與網友拉近距離，創造一次次的互動機會。

郭雅慧說，待貼文發布24小時後就會票選最高得票的照片，成為賴清德的大頭貼。她也呼籲，大家快點來追蹤賴清德的官方Instagram帳號，並按讚投票，一起加入這次有趣的互動環節。