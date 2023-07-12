3名電豹女孩受新莊分局邀請，一起直播宣導青春專案。（警方提供）

暑假到來，為了避免未成年學子遭幫派吸收成為犯罪利用工具，新北市政府警察局新莊分局特別與直播平台「浪直播」合作，宣導「青春專案」，更邀請3名「浪Live電豹女」一起直播，呼籲青少年在尋求同儕肯定與歸屬感時，勿因一時好奇加入幫派，並杜絕校園暴力。

警方更在直播現場安排「驚喜」，在直播開始時，突然出現1名少年持球棒闖入現場，揚言要找欠債不還的，讓3名女孩一度驚嚇萬分，幸好一旁警察立即現身將其壓制帶走，才知道原來是此次宣導的小劇場，強調警方對幫派、暴力的強勢作為。

偵查隊分隊長曾珮敏表示，犯罪集團利用青少年在同儕間取得認同感的渴望，不斷吸收青少年從事暴力等犯罪行為，藉以規避法律制裁。這些偏差行為不僅會影響少年人格、智識等發展，也間接造成校園暴力事件發生。

青少年常見的偏差行為常見有「缺乏理性的克制力與問題解決能力」、「用暴力來滿足個人需求，或應付他人的威脅」、「不考慮後果與他人的咸受」、「從控制別人當中獲取成就感」，甚至在群體中共同迫害別人，以減少個人的責任與罪惡感。

曾珮敏與光華派出所副所長洪琦婷在直播當中，與3名電豹女孩一起跟網友聊天互動，並分享防制青少年偏差行為及校園暴力的發生，藉由「增進家人間的互動」、「鼓勵培養正向興趣」、「多傾聽少責罵」、「培養法治觀念」等方式，結合個人、家庭、學校、社會等各方面共同努力，讓防制達到最佳效果。

新莊分局長周振安為感謝直播平台浪直播此次合作推廣青春專案，特致贈感謝狀，並提醒家長多關懷、少責罵，陪同孩子一齊成長，共同防制青少年偏差行為，一齊杜絕校園暴力。