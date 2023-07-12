台鐵鎮安站行人遭火車撞擊 列車誤點事故釐清中 14:142023/07/12 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵鎮安站行人遭火車撞擊，列車誤點、正釐清事故原因。(林和生攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東警消12日中午接獲民眾報案指出，12時44分台鐵列車行經南州、林邊間東正線鎮安站(K50＋600）處，因行人侵入路線，遭727次莒光號列車撞擊，已通知路警及消防局處理，目前改西正線單線行車，詳細事故原因及影響列車仍在釐清。 高雄機車車禍頻傳 警方籲民眾愛惜生命 台鐵列車這款插座別亂用 知情人曝後果：手機恐掛掉 內衣大盜住處查獲千件內衣褲 網驚：根本內衣工廠 #鎮安站 #列車 #台鐵 #屏東 #行人 也許您會感興趣 推薦閱讀 屏東高鐵特定區計畫縣都委會審議通過 打造新都心 19:532023/07/10 財經 台鐵全新R200型柴電機車頭亮相 歷代「R嚕」同歡慶別具意義 16:232023/07/10 生活 開放騎樓停機車亂象多 基隆市府推新招留出行人空間 17:472023/07/11 生活 屏東高鐵特定區計畫審議通過 全力打造屏東新都心 16:012023/07/10 生活 小琉球夜市花1000元抽獎換到1疊券 遊客氣炸屏東消保官這樣說 17:492023/07/11 生活 屏東高中免試入學分發公告 全縣6人未獲錄取原因曝光 15:272023/07/11 生活 方文山為屏東留下最美印記 周春米：快來遺構公園「空翔區」欣賞 15:132023/07/10 政治 月薪15萬入柬埔寨詐團當翻譯 女遭判刑內部組織也曝光 16:152023/07/11 社會 「全台最美森林圖書館」遭詐團盯上 廣發求職資訊小心遭騙 12:582023/07/12 社會 下一個房市指標！屏東長治受3大科學園區加持熱議 09:002023/07/12 財經 行人悲歌！掃墓被撞傷還遭罰500 議員一看畫面氣炸出手了 19:502023/07/10 政治 改標賣過期珍珠粉圓還外銷日本 負責人被起訴 12:172023/07/12 社會 法餐主廚攜手屏東農區 推六套搭餐遊程7／20手刀開搶 20:332023/07/11 生活 屏東夏日狂歡祭在潮州 1個半月遊樂設施免費玩 19:092023/07/11 生活 台鐵「仲夏寶島號」今夏首航 周邊商品超彭湃 12:462023/07/11 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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