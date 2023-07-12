屏東警消12日中午接獲民眾報案指出，12時44分台鐵列車行經南州、林邊間東正線鎮安站(K50＋600）處，因行人侵入路線，遭727次莒光號列車撞擊，已通知路警及消防局處理，目前改西正線單線行車，詳細事故原因及影響列車仍在釐清。