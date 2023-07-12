中國大陸近年來發展太空事業，屢有突破，今天再傳來好消息，由藍箭航天空間科技公司自主研發的「朱雀二號」遙二液氧甲烷運載火箭，於北京時間12日上午9時在甘肅酒泉衛星發射中心發射成功，火箭進入預定軌道飛行，發射任務獲得圓滿成功，成為全球首枚入軌飛行的液氧甲烷火箭。

根據中新社、新華社、路透社報導，朱雀二號以液氧甲烷為推進劑，呈兩級構型，箭體直徑3.35公尺，全箭高度49.5公尺，起飛重量219噸，起飛推力268噸。整流罩最大直徑3.35公尺，全長8.237公尺。

火箭一級採用4台天鵲80噸級液氧甲烷引擎並聯，二級採用1台天鵲80噸級液氧甲烷引擎和1台天鵲10噸級游動液氧甲烷引擎組合而成。

這是朱雀二號運載火箭第2次飛行，也是全球首款成功入軌飛行的液氧甲烷火箭，標誌著中國大陸在新型低成本液態運載火箭的發展上取得重大突破。朱雀二號去年12月的首次嘗試以失敗告終。

本次發射也讓中國大陸在發射液氧甲烷運載火箭的競賽中，領先美國2大商業太空公司：馬斯克的SpaceX和貝佐斯的藍色起源（Blue Origin）。相較於煤油等傳統燃料，液態甲烷具有低成本、高穩定性、較少污染等優點，適合作為可回收火箭（reusable rocket）的推進劑。

今年4月，北京天兵科技公司成功發射了液氧煤油火箭「天龍2號」，在發展可回收火箭領域邁出成功的第一步。如今藍箭航天成為陸方第二家成功發射液態火箭的民營企業。

中國大陸政府自2014年開放私人投資太空產業以來，民間的商業航太公司紛紛湧入。藍箭航天是進入該產業最早、資金也最雄厚的公司之一。