鴻海創辦人郭台銘近期與國民黨秘書長黃健庭多次槓上，黃爆料，郭曾說願意當不分區立委，遭到郭辦否認。對此，資深媒體人董智森認為，黃健庭出面爆料，代表國民黨已經看破、知道與郭台銘無法合作了，他並痛批，郭從5月17日國民黨徵召新北市長侯友宜後就開始搗蛋，目的是要換侯、朱。

董智森昨（11）日在中視政論節目《庶民大頭家》指出，國民黨內與郭台銘關係較為密切的兩個人，分別是黃健庭與立法院前院長王金平，其中黃在2020年時更曾被郭選為總統副手，他這次會出面公開內情，可能是因氣不過郭稱要信守承諾、但另一方面卻又積極準備獨立參選，甚至策畫「換侯」的舉動。

董智森判斷，黃健庭的話是真實的，因他不只把A、B計畫詳細的說了出來，且還透露，郭台銘在討論「沒被徵召選總統，爭取改當立法院長」的B計畫時，曾說可將不分區席次排名往後排，以達到催票效果。董智森並推測，黃健庭此時會出來說這些話，代表國民黨已經看破、知道與郭台銘沒有辦法合作了。

董智森直言，郭台銘在5月17日侯友宜被徵召後，就開始不斷地導蛋，目的是要換侯、朱，他痛批，郭用最殘忍的手段來殺國民黨，卻又在臉書發文說對有心人士離間非綠陣營感到痛心，「你就是那個有心人士！」