泰國選舉委員會周三（12日），向憲法法院提交申請，在查清泰國前進黨黨魁皮塔被訴持股媒體公司一事是否違憲之前，暫停其下議院議員職務，直至法院作出裁決。法庭以當天議程已滿為由，暫不審議該申請。

根據相關流程，泰國國會將在明日（13日）舉行上議院和下議院聯席會議，投票選舉新一任總理。皮塔為泰國前進黨提名的總理候選人。

《曼谷郵報》早前報導，泰國負責法務和選務的看守副總理威薩努（Wissanu Krea-ngam）5月表示，他檢舉皮塔持有媒體公司「iTV」股份，在泰國5月14日下議院大選取得最多席次的皮塔，恐無法成為泰國下一任總理。若被確認違反規定，皮塔恐被取消當選資格，或將面臨最高10年監禁、禁止從政20年的懲罰。

另據亞洲新聞台（CNA）早前報導，公民力量黨（Palang Pracharath）前眾議員參選人隆凱（Ruangkrai Leekitwattana）在選前曾向泰國選舉委員會投訴，聲稱皮塔沒有資格參加選舉，因其持有一家媒體公司的股份，違反了泰國憲法。泰國憲法第98條提及，禁止任何報紙或大眾媒體公司的股東，參加眾議院議員選舉。威薩努表示，「在那種情況下，就必須舉行新的全國大選。」

其實，皮塔5月9日選前曾在推特上表示，這些股份屬於其家族的遺產基金。他說，「我的身分是基金經理，我早就諮詢並通知了國家反腐敗委員會。」