苗栗縣政府推動青年創新創業輔導及培植創就業知能等青年相關事務，今年延續去年「巷弄菁潮流 苗青創業家」青年創新店家選拔活動熱潮，7月12日苗栗縣長鍾東錦宣告第二屆選拔活動正式展開，報名期間即日至8月12日，邀請苗栗的青年店家們踴躍報名參加。

青年創新店家選拔活動目的在於創造青年之間的對話與溝通機會，亦藉此吸引返鄉或創業青年加入「苗栗好青年」這個大家庭，期望透過此次活動能發掘及扶植剛起步且具潛力的青創店家，創造曝光提升聲量，共創未來。

苗栗縣長鍾東錦、議員許櫻萍、徐筱菁、張志宇、曾玟學、黎尚安、余文忠團隊主任以及青年代表，12日共同啟動第二屆青年創新店家選拔活動，記者會邀請第一屆選拔活動榮獲金獎及人氣獎的「猫狸村手作料理」、銀獎的「YL Candle Studio」、銅獎的「誠豆咖啡(念清居)」與「SWALLOW原民潮牌」等店家及其他創業青年共同參與交流，縣長逐一參觀攤位肯定青年店家的用心與努力。

縣長鍾東錦表示，年輕人創業難，要面對各項難題，因此縣府勞青處責無旁貸從旁輔導協助，再加上青年事務委員的經驗以及育達科大的學術指導下，讓返鄉的青年順利創業開創前途，做好準備成功機會就大，縣府再提供資訊與行銷管道平台，讓青年品牌打開知名度。

鍾東錦說，青年創新店家選拔活動目的在發掘更多潛力青年店家，提升店家知名度，推薦給各地遊客造訪，除了鼓勵年輕人返鄉以外，在創業方面也給予建議指導，結合在地文化或食材來發展出自己的特色，木雕產業首選就是三義，若在頭份則可結合黑豆等豆類產品、大湖則以草莓發想創意料理，只要特色呈現出來，品牌成功機率就大，祝福返鄉親年創業順利、生意興隆。

勞青處長王浩中說，此次遴選活動號召苗栗在地從事文創、餐飲等各行業青年參加，販售型態不拘；報名期間自112年7月12日至8月12日17時止，分為初選及決選兩階段進行，將聘請專業評審評分，含金獎獎金10000元1名、銀獎獎金6000元2名、銅獎3000元3名及優等獎4名。

另人氣獎1名，則由網路票選選出；獲獎10為青年店家另提供電子媒體宣傳機會，歡迎18歲以上45歲以下設籍或營業登記在苗栗的青年店家們踴躍報名參加。