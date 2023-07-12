▲警方處理車禍時，發現肇事者謝男神色有異，相當慌張，警方當下取得同意搜索其車輛，竟查獲大量毒品。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

▲嫌疑人謝男車內查獲多包毒品。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

▲本次共查獲海洛因10包重15.14公克，安非他命7包重35.44公克。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市在11日晚間在信二路及中正路口發生兩輛小客車追撞事故，剛好被巡邏的員警看見並協助處理。但員警發現追撞前車的謝姓男子看到員警神色慌張，相當心虛，還持有疑似為三級毒品之「舌下錠」，經謝男同意搜索車輛，當場查獲大量毒品包含海洛因及安非他命等，並依法將謝男帶回偵辦。

員警處理小車禍駕駛神色有異 車內竟搜出一級毒品海洛因

基隆市警局表示，該案是發生於11日晚間6時許，當時保安警察隊的小隊長張發仁及林先平、王仁儀等員警正在進行日常巡邏勤務，剛好看到信二和中正路口發生小客車的輕微追撞事故，便下車協助雙方處理事故後續事宜。

但警方指出，追撞前車的謝姓男子在處理過程中持續神色有異，相當可疑，並同時發現謝男持疑似是未有處方箋的三級毒品「舌下錠」，便告知謝男要搜索其車輛並取得同意。

經搜索後，竟當場查獲多包毒品，內含一級毒品海洛因15.14公克及二級毒品安非他命35.44公克，並即刻將謝男依法逮捕帶回保安隊偵辦。

保安警察隊隊長楊永泰呼籲，毒品危害身心甚鉅，民眾勿以身試法，共同維護國民健康，一同建構基隆無毒城市。

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