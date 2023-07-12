北市南港路發生死亡車禍，女騎士不幸命喪輪下。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

南港分局向大型車宣導用路安全。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

南港分局向大型車宣導用路安全。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市南港路一段、三重路口日前發生一起死亡車禍，51歲蕭姓男子駕駛預拌混凝土車行經該處時，右前車頭與同向直行、72歲陳姓婦人騎乘的機車後車尾發生碰撞，陳婦當場倒地，身體嚴重變形有多處骨折，經救護人員到場判定已當場死亡。

警方調查，蕭男酒測值為0，研判機車行駛至預拌混凝土車前方視野死角區，蕭男因而無法察覺而肇事。

為加強民眾安全用路觀念，南港分局特針對機車騎士宣導大型車輛視線死角為駕駛座下方、車輛後方及左右兩側，大型車輛轉彎時亦會產生後輪往轉彎側偏移的「內輪差」現象，對於該側人車造成相當大殺傷力，其中又以右轉機車承受之威脅最甚。

警方另至水泥工廠提醒貨車司機，駕駛大型車自身有視野死角，與汽機車及自行車應保持行車安全距離，不可任意超車及變換車道，以確保自身與其他用路人安全。

南港分局表示，當駕駛人無法由肉眼直接看到或藉由後視鏡等間接看到的視野區為「視覺死角」，視覺死角因車輛的種類而有不同，其中大型車的視野死角較小型車輛大，意即代表危險性較高，此外，大客、貨車除了視覺死角較大外，轉彎時的「內輪差」也容易導致事故發生，再次提醒汽機車、自行車及行人於道路通行時應盡量遠離大型車輛，避免進入大型車視覺死角區域而發生意外，確保行車安全。