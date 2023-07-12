演員李銘順、雷嘉汭、初孟軒日前為最新律政影集《八尺門的辯護人》到八大《WTO姐妹會》分享拍攝秘辛，也與新住民暢談各地文化差異。聊到最好吃的榴槤是在泰國還是馬來西亞？現場引起一陣熱烈討論，飾演公設辯護人的李銘順仔細分析兩國榴槤大小、口味差異，主持人郭彥均忍不住搭腔：「現在轉台進來的觀眾會不會誤以為你有在代理榴槤？」李銘順笑回：「這是我的用意，搞不好我一回馬來西亞就找我代言了。」

李銘順提到飾演印尼籍看護兼通譯的雷嘉汭，因為角色塑造非常傳神，曾被印尼人誤認為是同鄉，令他印象深刻。雷嘉汭笑著解釋：「那天我包著頭巾站在旁邊準備拍戲，突然有一個女生過來跟我說話，可是我聽不懂她在講什麼，後來大概知道，她是在問我『在看什麼？』！」

節目中，來自新加坡的兆群透露自己原先沒宗教信仰，因為來台灣後喜歡上台灣神廟習俗，以及自己親身經歷，便開始相信三太子。雷嘉汭在劇中飾演穆斯林，為了入戲，她在殺青前每晚都會效仿穆斯林做禮拜，「我後來發現，雖然我不懂禱告文的內容，但是每次做完都有一種很舒服的感覺，會覺得自己好像清淨了下來。」

新住民也分享台灣文化令他們驚豔之處，來自泰國的惠穎說「我覺得台灣人有一個好的習慣，就是衣服會重覆穿」此話一出令全場不解，來自香港的Jenny更是不以為意表示：「不然勒？」

另外，Jenny透露香港的便當盒會將飯跟主菜混在一起，不像台灣有放小菜的格子，這點讓他們覺得很特別，過程中眾人甚至以有隔間的套房、雅房比喻便當盒的設計，一番話也使得印尼人吳彥宏忍不住脫口：「但印尼的話，是一張紙包，都全部混下去…」聽到這，李銘順則表示：「但是那個不一樣喔，我吃印尼菜或者馬來菜，就是要這個感覺！」《WTO姐妹會》每週一至週五晚間11點於八大綜合台播出。