台股ETF市場出現新黑馬，甫於今年6月初掛牌的「復華台灣科技優息」(00929)，從6/9上市以來迄今約一個月上漲2.79%，位居今年新掛牌台股ETF之同期報酬率冠軍！

根據CMoney資料顯示，今年新掛牌台股ETF從6/9至7/11的股價表現，00929上漲2.79%最高，其次依序為國泰台灣領袖50、群益台灣ESG低碳、群益半導體收益、中信上櫃ESG30、兆豐龍頭等權重。

今年新掛牌台股ETF從6/9至7/11的股價表現

以今年新掛牌台股ETF，截自6/9至7/11的股價表現來看，00929的漲跌幅2.79%最高。(資料來源: Cmoney/中時新聞網製)

值得留意的是，00929自6月9日掛牌上市約一個月來，即帶來年化配息率近9%的捷報。根據復華投信官網公告，00929首次配息為每單位將配發0.11元，若以00929在6月30日之評價日當天淨值15.43元計算，其年化配息率估在8.5%。

儘管近期台股走勢震盪，但00929仍因成分股涵蓋現今最夯AI議題，除了掛牌以來的漲勢亮眼，首次配息金額也受到市場關注，成為今年新掛牌台股ETF之新黑馬！

00929經理人許忠成指出，該ETF所追蹤的「特選臺灣科技優息指數」，成分股涵蓋AI、工業自動化、儲能及電動車等，這種成長題材讓00929具備逆勢抗跌的能力。另據了解，00929自2023年6月9日起掛牌交易迄今約一個月時間，其規模由募集時的52.6億元增加至100億元以上，成長幅度將近一倍。

許忠成表示，00929具備月配息、股息優及績效強等3種優勢，為尋求穩健領息的最佳ETF首選，亦是退休人士規劃退休俸的最好投資。而且00929將ROE及股息變異性納入追蹤指數編製規則，不怕選入景氣循環股，填息能力優秀，能夠兼顧領息與股價成長潛力。

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