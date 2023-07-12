AI伺服器概念股放量飆漲，緯創、技嘉今天收盤鎖漲停，分別來到124元、304元，廣達大漲8.38%，收187.5元，股價約創23年新高，光寶科、英業達也勁揚，5檔股票位居台股今天成交金額前5高。

AI伺服器需求不斷增加，推升概念股飆漲，緯創傳出成為輝達A100/H100 AI伺服器基板的主力供應商，股價連兩天飆漲停，今天開高走高，盤中數度觸及漲停板124元，再創歷史新高價，午盤過後亮燈鎖住，爆出18萬張大量，漲停價位還有逾8600張買單高掛。

市場認為，廣達與輝達合作緊密，股價今天在盤中衝上189.5元，差一檔攻漲停，終場收在187.5元，上漲8.38%，成交量達9.7萬張，股價約創23年新高；技嘉今天亮燈漲停，收在304元，量能近4萬張，漲停價位有473張買單排隊，股價也創23年以來新高。

光寶科漲5.42%，收126.5元，量能超過9萬張，股價創1998年以後新高。英業達今天完成填息後，股價續漲，收盤上漲4.04%，收在47.6元，爆出19.4萬張大量，股價創22年來新高。