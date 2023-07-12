三伏貼是由細辛、麻黃、白芥子、甘逐等多種中藥材磨粉加薑汁混合調製。（嘉基醫院提供／廖素慧嘉市傳真）

將三伏貼貼於背部定喘穴、風門穴、肺俞穴上。（嘉基醫院提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義基督教醫院中醫部醫師林本庭。（嘉基醫院提供／廖素慧嘉市傳真）

新冠肺炎防疫降級，疫情餘波盪漾，確診後遺症2個月至1年，會有免疫力下降、反覆感冒等狀況，嘉基醫院中醫部建議民眾用三伏貼治療，7月17日起至8月26日有三伏貼門診，還有4天三伏貼特別門診。

嘉基中醫師林本庭指出，新冠後遺症的表現變化多端，疲倦、咳嗽、喘、胸悶、嗅味覺改變是常見症狀，也有患者會食慾不振、腸胃不適、關節疼痛、注意力不集中、免疫力下降容易反覆感冒，症狀可能持續2個月以上，甚至長達1年。

林本庭說，有呼吸道系統和皮膚過敏族群、65歲以上、兒童是新冠後遺症的風險族群，也容易再次感染，用中藥、針灸、三伏貼來治療，或調整體質，有助於加速復原，緩解過敏症狀。

林本庭還說，「三伏貼」是在夏天最炎熱的3個日子「初伏、中伏、末伏」，用白芥子、乾薑、細辛等溫熱藥材，將藥材打碎製成藥餅，敷貼在定喘、肺俞、風門等穴位，能起到溫煦陽氣、驅散體內寒邪的作用，以減少新冠後遺症的發作與嚴重程度。

嘉基表示，中醫部7月17日至8月26日，提供三伏貼的治療，並於初伏（7月21日周五上午及夜間、7月22日周六上午）、中伏（7月31日周一夜間）、末伏（8月10日周四上午），加開三伏貼特別門診，請民眾多加利用。