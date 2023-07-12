三軍總醫院澎湖分院今天啟用新型「HULX高壓氧多人艙」，原有使用已25年的高壓氧艙則功成身退。澎湖縣長陳光復表示，澎湖四面環海，許多鄉親、漁民從事潛水捕撈工作，加上旅遊盛行，從事休閒潛水人口逐年增加，新型多人高壓氧艙，提供鄉親高壓氧治療及中風後復健等輔助性治療，更減少遠赴臺灣就醫舟車勞頓辛苦，落實醫療在地化願景。
三總澎湖分院於1998年成立「潛水醫學科」，配合地區特性，以1部高壓氧治療室（6＋2）和2部單人艙，來提供「減壓症（潛水夫病）」的治療照護，是澎湖地區，也是離島唯一開設潛醫科及具備高壓艙設備的地區教學醫院。
國防部軍醫局為照顧澎湖離島軍民，前年編列逾2200萬元新購德國製HULX高壓氧多人艙（10＋2），今天由澎湖縣長陳光復、軍醫局副局長高中錚、三總副院長葉啓斌等與澎湖分院長胡曉峯等人共同啟動，並實地進入高壓氧多人艙體驗。
高中錚指出，澎湖不僅是旅遊海島，更是位居台海兩岸安全的戰略要點；今天啟用的「高壓氧多人艙」，不僅與本島醫學中心同步，更展現軍醫局照顧澎湖軍民決心，未來將投入設置「放射腫瘤科」，對於軍民的醫療照護，將再向前邁進一大步，讓澎湖醫療照護更多元化。
一般人以為，高壓氧艙只是治療潛水夫病，其實不然。三總澎湖分院每年為澎湖數百位民眾治療骨髓炎、氣栓症、氣壞疽、一氣化碳中毒、燒燙傷及潛水夫病。去年就計治療513人次，其中潛水伕症23人次、慢性骨髓炎168人次、糖尿病足傷口94人次，其他如中風、一氧化碳中毒共228人次，可見「高壓氧治療」對於澎湖地區極具重要性。
三總澎湖分院表示，新設高壓氧多人艙，艙體空間大，可直接步入艙，也可專用推床直接推入、且維持艙內溫度設定在23至29度舒適度等多項優點，不僅可有效治療「潛水伕病」，對一般空氣栓塞、肢體壓傷併創傷性出血、氣體中毒、混合性傷口感染、燒燙傷、慢性骨髓炎、放射性組織壞死及軍方水下體檢等，都能提供廣泛治療運用，更是澎湖地區醫療照護一大利器。
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