澎湖縣長陳光復與軍醫局副局長高中錚等來賓實地進入高壓氧多人艙體驗。（澎縣府提供／許逸民澎湖傳真）

三軍總醫院澎湖分院今天啟用新型「HULX高壓氧多人艙」，原有使用已25年的高壓氧艙則功成身退。澎湖縣長陳光復表示，澎湖四面環海，許多鄉親、漁民從事潛水捕撈工作，加上旅遊盛行，從事休閒潛水人口逐年增加，新型多人高壓氧艙，提供鄉親高壓氧治療及中風後復健等輔助性治療，更減少遠赴臺灣就醫舟車勞頓辛苦，落實醫療在地化願景。

三總澎湖分院於1998年成立「潛水醫學科」，配合地區特性，以1部高壓氧治療室（6＋2）和2部單人艙，來提供「減壓症（潛水夫病）」的治療照護，是澎湖地區，也是離島唯一開設潛醫科及具備高壓艙設備的地區教學醫院。

國防部軍醫局為照顧澎湖離島軍民，前年編列逾2200萬元新購德國製HULX高壓氧多人艙（10＋2），今天由澎湖縣長陳光復、軍醫局副局長高中錚、三總副院長葉啓斌等與澎湖分院長胡曉峯等人共同啟動，並實地進入高壓氧多人艙體驗。

高中錚指出，澎湖不僅是旅遊海島，更是位居台海兩岸安全的戰略要點；今天啟用的「高壓氧多人艙」，不僅與本島醫學中心同步，更展現軍醫局照顧澎湖軍民決心，未來將投入設置「放射腫瘤科」，對於軍民的醫療照護，將再向前邁進一大步，讓澎湖醫療照護更多元化。

一般人以為，高壓氧艙只是治療潛水夫病，其實不然。三總澎湖分院每年為澎湖數百位民眾治療骨髓炎、氣栓症、氣壞疽、一氣化碳中毒、燒燙傷及潛水夫病。去年就計治療513人次，其中潛水伕症23人次、慢性骨髓炎168人次、糖尿病足傷口94人次，其他如中風、一氧化碳中毒共228人次，可見「高壓氧治療」對於澎湖地區極具重要性。

三總澎湖分院表示，新設高壓氧多人艙，艙體空間大，可直接步入艙，也可專用推床直接推入、且維持艙內溫度設定在23至29度舒適度等多項優點，不僅可有效治療「潛水伕病」，對一般空氣栓塞、肢體壓傷併創傷性出血、氣體中毒、混合性傷口感染、燒燙傷、慢性骨髓炎、放射性組織壞死及軍方水下體檢等，都能提供廣泛治療運用，更是澎湖地區醫療照護一大利器。