新竹縣暑假最High的親子活動-新瓦屋板凳電影院，將在22日和29日登場！文化局今年特別與公視合作辦理影展，並舉辦「素人夢想家」徵選活動，讓喜愛舞蹈、歌唱或演奏的大小朋友站上新瓦屋舞台，盡情揮灑青春及熱情。

縣長楊文科表示，「素人夢想家」受到熱烈回響，希望再次透過新瓦屋板凳電影院的熱度，提供素人一個舞台，鼓勵具有夢想並勇於展現自我的大小朋友，在每年暑假都有機會展現自己的才華，同時讓看電影的民眾，能欣賞到精采表演，歡迎各方有興趣的人士報名參加！

文化局長李安妤表示，新瓦屋客家文化保存區禾埕廣場舞台，在22日和29日舉辦「素人夢想家」活動，不限個人或團體報名至14日截止，將經過審查評選出4組表演者或團體，為活動熱力開場。活動資訊及報名詳情，可上「新竹縣政府文化局」Facebook粉絲專頁。

李安妤指出，今年特別與公視台灣國際兒童影展合作辦理第18屆新瓦屋板凳電影院，新竹縣孩童們將有機會觀賞到來自不同國家、不同主題的2部長片及4部短片合輯，多元議題且國際性的電影觀賞體驗，開啟新視野。同時，有露天場及室內場，露天場在22日、29日於新瓦屋客家文化保存區舉行，室內場26日在文化局演奏廳舉行。

公視國際台灣影展是亞洲第一個專為12歲以下兒童所設立的雙年影展，廣邀全世界適合兒童觀賞的優良劇情片、紀錄片、動畫片及電視節目來台觀摩放映，並設有國際競賽單元，讓全球兒童影像創作者帶來富有創意、趣味與多元文化視野的作品，影展更特別設立「台灣獎」以鼓勵台灣在地影視製作團隊，推動國內優質影視創作發展，這次合作特別挑選出四部短片，歡迎大小朋友攜手感受動畫的魅力。