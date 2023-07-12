《菸害防制法》於今年3月22日修正施行，全面禁止使用電子煙及未經審查通過的加熱菸。國民健康署公布最新稽查結果，全台共計84件疑似違法，其中38件已開罰；呼籲民眾切勿使用或購買，最高可裁處新台幣1萬元罰鍰。

國健署截至今年6月30日統計，全國疑似違反第15條第2項使用類菸品（電子煙）及未經健康風險評估審查通過的指定菸品（加熱菸品）共計84件，目前已有38件開立裁處，其餘尚在行政調查程序中。

國健署菸害防制組簡任技正劉家秀表示，目前開罰的38件都是電子煙，尚無任何民眾使用加熱菸遭罰；其中31件裁罰對象都是20歲以下，主要是在學校內或附近取締，年輕族群多半使用的是電子菸。

國健署呼籲，民眾切勿相信不肖業者或其他人誤導，購買或使用電子煙及未合法的加熱菸，違者將依《菸害防制法》第40條第3項，裁處新台幣2000元到1萬元罰鍰。

劉家秀表示，裁處金額由地方衛生局依情節輕重裁定，基本上會先從級距最低的2000元開始，目前應無較高級距的裁罰情形；由於新法剛實施不久，大家還不是很了解，只要使用或購買電子煙或未經審查核定的加熱菸都可能受罰，希望能讓民眾多多了解。

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。