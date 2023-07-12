興大教授曾志正表示，經研究發現何首烏含有關鍵的「首烏飢素」，可啟動多項生理與代謝功能。（陳淑芬攝）

何首烏研究團隊發現台灣野生品系「何首烏79號」（左），不但體型碩大，且「首烏飢素」含量高，具有經濟價值。（陳淑芬攝）

興大舉辦何首烏成果發表會，展示何首烏及36道相關料理、甜品。（陳淑芬攝）

為何中藥何首烏有延年益壽功效？興大生物科技學研究所教授曾志正12日在發表會表示，經研究發現何首烏含有關鍵的「首烏飢素」，可啟動多項生理與代謝功能，並透過栽植業者尋獲體型碩大的台灣野生「何首烏79號」，飢素含量高、具經濟價值，已結合各領域深入研究栽種育種，希望研發具國際競爭力的本土商品。

「我內心的夢，就是由興大農學研發，研究出台灣國際化競爭力本土農產！」曾志正說，他在2014年在台灣「清心烏龍茶」發現「茶飢素」（teaghrelin），可藉由仿效人體荷爾蒙「飢餓素」（ghrelin），結合「接受器」啟動生理與代謝功能，達到抗老化、養生效果。

研究團隊另篩選出古籍記載具延年益壽的數十種中草藥，選定何首烏進行首發研究，發現特殊成分「首烏飢素」（emoghrelin），經證實功效活性，在2015年發表。再結合農藝系、食安檢測中心、生技所等領域，研究開發台灣原生何首烏1年多，12日在興大舉辦成果發表會，展示何首烏及36道相關料理、甜品。

曾志正表示，台灣早有人工種植何首烏，但品種混亂，過去以塊根及香氣來判斷優劣毫無科學根據，台中沙鹿1名業者在全球共收集78個品種，栽種經驗10多年，一般品種體型約如小番薯。

曾志正建議尋找野生品種，業者發現1款台灣野生新品系，體型碩大如人頭大小、「首烏飢素」含量高，納入「何首烏79號」，經種植、追蹤、分析比對發現，生長強勢、「首烏飢素」含量高，值得推廣。

研究團隊進一步結合農藝系、食安檢測中心及生物科技所，監測台灣原生首烏「何首烏79號」的栽種、採收及量產，分析檢測鮮食與加工品，並提供未來育種改良的研發方向，希望將台灣原生何首烏推展成為在地量產、高價、養生的農產品。