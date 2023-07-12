日本核處理水最快8月入海，食藥署今天表示，已與原能會合作開發出檢驗氚的方法，未來水產品絕對是檢驗重點，目前針對日本食品進行背景值檢測均為未檢出，將持續監測。

日本東京電力公司福島第一核電廠「核處理水」排放入海準備已大致底定，面對目前逾千座貯水槽即將在2024年滿溢的時間壓力，日媒推測日本政府最快可能會在今年8月付諸實行。

日本日前表示，污染水經過濾淨化，已去除了氚之外大多數放射性物質。氚是氫的同位素，很難與水分離。在排放至太平洋前，核處理水的氚含量將被稀釋至遠低於國際的排放標準。

針對日本將排放核處理水的相關防範措施，衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富今天在食藥署例行記者會中表示，已與行政院原子能委員會等跨部會合作機制， 開發出檢驗氚的方法。

再者，林金富指出，雖然日本尚未排放核處理水，已啟動針對日本食品的背景值檢測，目前檢測結果都是低於可測值，「也就是未檢出氚的意思」，將持續監控，未來水產品絕對是檢測重點。（編輯：陳政偉）1120712