台電與花蓮門諾醫院合辦「希望種子計畫」今年吸引200多人報名，經審慎資格審查與激烈評選，終於選出20個最適合的人選，並在今天的始業式上進行宣示。（花蓮門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

台電與花蓮門諾醫院合辦「希望種子計畫」提供在地大專學子暑期工讀機會，今年20個名額共吸引200多人報名，經審慎資格審查與激烈評選，終於選出最適合的人選，院方今舉辦始業式，期盼學員珍惜工讀機會，發揮種子精神，將所學回饋家鄉、貢獻社會。

門諾會醫療財團法人總執行長張文信表示，希望種子計畫開辦迄今邁入第18屆，不僅成為在地大專學子暑期工讀的首選，院方也會依照學生背景及所學專長，安排到相關單位工讀學習，藉此讓種子們有實質上的體驗，對未來職涯規畫有所幫助。

台電公眾服務處處長袁梅玲則說，每次看到種子們的紀錄影片內心總是充滿感動，感謝院方安排讓每屆學員能在工作中學習，找尋屬於自己的目標；未來除能在醫院裡工讀，或許也可規畫到台電花蓮區處等多個單位服務，相信對種子們來說是不同的經驗累積，最後也希望20位來自不同校系跟家庭的學員們，能藉計畫連結相互學習與成長。

亞洲大學將升大四的學員徐若庭說，自己在單親家庭長大，看著爸爸努力工作賺錢養家，內心總是感到不捨，因此高中開始便利用寒暑假打工賺取學費，從影印店員、房務員、手搖飲店員到學校助教、小學輔導師等，每次的工讀機會都令她相當珍惜，感謝希望種子計畫讓她能替家裡減輕經濟負擔。

回鍋的種子學員陳均宜則說，因為自己就讀護理系，上次被安排在供應室工讀，今年則在手術室服務，兩次的場域跟她未來的護理工作息息相關，感謝院方的用心安排，讓她能比其他同學提早熟悉工作環境，對未來踏入職場更添信心。

門諾醫院表示，計畫期間為本月6日至下月11日，每周一至周五，每天8小時，共27天，其中特別安排32個小時社會服務體驗，帶著學員前往分院日照中心、護理之家陪伴長者，或到獨居長輩的家裡幫忙環境清潔與問候，讓種子們在過程中瞭解弱勢族群的需要，喚起同學對社會各角落的主動關懷與重視。