少棒組來自全國各地的9支球隊與2支地主隊，將一連鏖戰4天共23場比賽。(于家麒攝)

在簡單的開球儀式後，來自全國各地的11支少棒球隊正式開始捉對廝殺。(于家麒攝)

金門縣棒委會副主委許燕輝(左三)期盼可以為金門在地球員培養出更多棒球界的金門之光。(于家麒攝)

少棒組11支球隊將一連鏖戰4天共23場比賽，冠軍戰則於15日舉行。(于家麒攝)

由金門縣棒委會與金城國中聯合主辦的「第二屆太武盃全國少棒暨青少棒錦標賽」今(12)日上午於縣立棒球場舉行開幕典禮，由少棒組率先開打，來自台灣各地的9支球隊與2支地主隊將一連鏖戰4天共23場比賽，冠軍戰則於15日舉行。青少棒組將於7月15至20日登場，歡迎所有喜愛棒球運動的球迷朋友們到場為小選手們加油打氣！

「第二屆太武盃全國少棒暨青少棒錦標賽」邀請包括縣府教育處長孫麗琪處長、體育場長許光前、金門體育會棒球委員會副主委許燕輝，以及老教練代表李仁木校長等貴賓共同參與開幕典禮；隨後在簡單的開球儀式後，來自全國各地的11支球隊正式開始捉對廝殺，為爭取最高榮譽的冠軍獎座奮力一戰。

主辦單位金城國中校長謝志偉表示，金門棒球發展早期在軍管時期曾大力推展、蓬勃發展，期間也屢屢組隊出征台灣參賽並取得佳績；近年來在年輕一輩的教練推動下，地區棒球隊逐漸在全國各賽事展露頭角，成績亦漸入佳境。希望各隊球員們能用「以球會友」學習團隊精神，將在球場上習得的事物轉化成終身受用的經驗，也期許各隊都能獲得佳績。

金門縣棒委會副主委許燕輝表示，少棒是發展三級棒球最重要的基礎，除了平常要加強訓練之外，最重要的就是多參加比賽，藉比賽交誼，多觀摩其他球隊的打法累積經驗，對棒球運動基礎推廣有正面意義，藉此也期盼可以為金門在地球員培養出更多棒球界的金門之光。

許燕輝也說，金門居民相對其他縣市人口數較少，推展各級運動難免辛苦，但在金門棒委會、棒協和眾多愛好棒球運動者的堅持努力下，要讓棒球沙漠轉化為綠洲，才有了太武盃青少棒錦標賽的舉辦，並有來自全國各縣市國中小隊伍的參加，實在難得。

教育處長孫麗琪則表示，感謝各級學校及棒委會在棒球運動上的推廣，也特別感謝棒球教練的辛苦付出下，舉辦太武盃比賽讓其成為具金門特色品牌的賽事，並擦亮太武盃的招牌與名聲。太武盃從少棒擴展到青少棒比賽，也請各參賽隊伍除了透過比賽交流學習、與球會友外，有機會還可多停留金門幾天，觀賞在本週六、日(7月15、16日)登場的金廈泳渡及海上長泳活動，一覽金門戰地風光。